Carlo Ancelotti: "No tenemos muchas posibilidades de entrar entre los ocho primeros"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti , afirmó este martes, en la previa del duelo de Champions League ante el Salzburgo, que "la fecha" de su marcha del club blanco no la pondrá él mismo.

"La fecha de salida del club no la voy a decidir yo nunca. ¿Cuándo llegará? No lo sé. Tengo una ventaja y un objetivo por el hecho de que tenemos a Florentino Pérez (presidente) durante los próximos cuatro años y me conoce muy bien", aseveró un rotundo Ancelotti.