Carlo Ancelotti: "El vestuario está triste y preocupado por Carvajal"

“Es un jugador fundamental para nosotros por su experiencia, profesionalidad y seriedad. Vamos a esperar, he hablado con él y está triste y decepcionado. No hay ya mucho que hacer. Esperar la evaluación médica y después pensar en recuperarle. He hablado con el doctor y me ha dicho que es una lesión de rodilla. No me ha dicho lo que es. Tienen que hacerle pruebas. Es una lesión y ojalá sea lo menos grave posible”, señaló el italiano.

¿Cómo está el vestuario tras la lesión de Dani Carvajal?

“Cuando pasa algo así a un jugador como Dani, siempre motivado, afecta a todos los jugadores y a todo el equipo. Hay que reaccionar. El año pasado reaccionamos muy bien a las lesiones que tuvimos y este año tenemos que hacer otro esfuerzo para que las lesiones sean una gran motivación para el resto de la plantilla, como ocurrió el año pasado”.

FUENTE: REAL MADRID