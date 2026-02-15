Cecilio Waterman golea en victoria de Universidad de Concepción en el Clásico penquista

Cecilio Waterman vio puerta en el triunfo de la CD Universidad de Concepción en el clásico penquista contra Deportes Concepción tras dar vuelta el resultado en el estadio Ester Roa Rebolledo por la tercera fecha de la Liga de Primera en Ecuador al imponerse por 2-1.

El panameño apareció pasados los setenta minutos en el área para lanzarse por el balón y conectar de pierna izquierda ante la presión de dos defensores y la del portero.

Con este marcador, y a la espera de que se complete la jornada, Universidad de Concepción quedó ubicado en el séptimo puesto de la tabla con 6 unidades.

El próximo partido de la "U" de Concepción será ante La Serena en el Estadio La Portada el domingo 22 de febrero a las 10:00 A.M.