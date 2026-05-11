Mundial 2026: Jugadores destacados de Nueva Zelanda

La selección de Nueva Zelanda clasificó al Mundial 2026 y quedó ubicado en el Grupo G junto a Irán, Bélgica y Egipto y llegan dirigidos por el entrenador Darren Bazeley desde el 2022.
Jugadores destacados de Nueva Zelanda para el Mundial 2026
- Chris Wood: El delantero del Nottingham Forest, tiene 34 años y suma 80 partidos con los "All Whites", es el capitán del equipo y suma 40 anotaciones.
- Liberato Cacace: Lateral izquierdo, un joven de 25 años que le da al equipo seguridad, con 29 partidos ha anotado 1 gol y juega en la Serie B con el Empoli.
- Kosta Barbarouses: Milita en el Wellington Phoenix en Nueva Zelanda, con 36 años suma 65 partidos con la selección en los que ha marcado 8 goles.
El jugador a seguir de Nueva Zelanda como "promesa" es el joven de 19 años Tyler Bindon que juega como defensor, milita en el Reading en tercera categoría de Inglaterra, tiene 13 partidos con su selección y suma 2 goles.