Mundial 2026: Jugadores destacados de Nueva Zelanda Nottingham Forest

La selección de Nueva Zelanda clasificó al Mundial 2026 y quedó ubicado en el Grupo G junto a Irán, Bélgica y Egipto y llegan dirigidos por el entrenador Darren Bazeley desde el 2022.

Nueva Zelanda jugará su tercera copa del Mundo, luego de España 1982, Sudáfrica 2010, regresa al Mundial 2026 en México, USA y Canadá.

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