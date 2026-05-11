Luis Mejía sorprende al dar una asistencia desde su propia área

Club Nacional goleó 4-0 a Club Atlético Cerro en el Gran Parque Central, en el cierre del Torneo Apertura uruguayo. El conjunto tricolor cortó una racha negativa de cuatro partidos sin ganar y tuvo como gran figura al delantero Maxi Gómez, autor de un triplete, uno de los tantos gracias a una asistencia de Luis Mejía .

Sin embargo, uno de los momentos más destacados del encuentro tuvo sello panameño. El arquero Luis Mejía sorprendió a todos con una espectacular asistencia desde su propia área para el primer gol del partido. El guardameta lanzó un pelotazo largo que tomó mal parada a la defensa de Cerro, dejando a Maxi Gómez perfilado para definir y abrir el marcador a los 20 minutos.

La viral asistencia de Luis Mejía

La asistencia de “Manotas” Mejía rápidamente se volvió viral entre aficionados de Nacional y seguidores del fútbol panameño, ya que no es común ver a un arquero participar de manera tan directa en un gol. Incluso el propio Maxi Gómez destacó después del encuentro la calidad del pase del arquero canalero, asegurando que “Luis saca muy bien”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053613176583868678?s=20&partner=&hide_thread=false ¿VIO EL PARTIDO DEL DIBU MARTÍNEZ? Manota Mejía ASISTIÓ a Maxi Gómez para el primer gol de Nacional vs. Cerro. ¡TOP!



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Tras el primer tanto, Nacional dominó completamente el compromiso. Maxi Gómez amplió la ventaja con dos goles de penal y el juvenil Pável Núñez cerró la goleada en los minutos finales. Cerro apenas generó peligro y el partido estuvo marcado también por interrupciones provocadas por incidentes desde la tribuna visitante.