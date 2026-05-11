Luis Mejía sorprende al dar una asistencia desde su propia área

Club Nacional goleó 4-0 a Club Atlético Cerro en el Gran Parque Central, en el cierre del Torneo Apertura uruguayo. El conjunto tricolor cortó una racha negativa de cuatro partidos sin ganar y tuvo como gran figura al delantero Maxi Gómez, autor de un triplete, uno de los tantos gracias a una asistencia de Luis Mejía.
La viral asistencia de Luis Mejía
La asistencia de “Manotas” Mejía rápidamente se volvió viral entre aficionados de Nacional y seguidores del fútbol panameño, ya que no es común ver a un arquero participar de manera tan directa en un gol. Incluso el propio Maxi Gómez destacó después del encuentro la calidad del pase del arquero canalero, asegurando que “Luis saca muy bien”.
Tras el primer tanto, Nacional dominó completamente el compromiso. Maxi Gómez amplió la ventaja con dos goles de penal y el juvenil Pável Núñez cerró la goleada en los minutos finales. Cerro apenas generó peligro y el partido estuvo marcado también por interrupciones provocadas por incidentes desde la tribuna visitante.