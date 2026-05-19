El onceno del FC Barcelona jugará la última fecha de LaLiga de España 2025-2026 ante el Valencia en el Estadio de Mestalla, buscando cerrar la temporada con 97 puntos.
El conjunto dirigido por Hansi Flick viene de vencer 3-1 al Real Betis con doblete de Raphinha y otro tanto de Joao Cancelo, mientras que el Valencia llegará motivado por la victoria lograda 4-3 ante la Real Sociedad.
VALENCIA VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J38 DE LALIGA
- Fecha: Sábado, 23 de mayo de 2026
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Estadio de Mestalla
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes