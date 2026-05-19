Valencia vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir J38 de LaLiga FOTO: FC BARCELONA

El onceno del FC Barcelona jugará la última fecha de LaLiga de España 2025-2026 ante el Valencia en el Estadio de Mestalla, buscando cerrar la temporada con 97 puntos.

Los culés, ya campeones del torneo doméstico, quieren regalarle una victoria a Robert Lewandowski, quien se despedirá del club tras el choque liguero.

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