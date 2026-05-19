LALIGA Fútbol Internacional -  19 de mayo de 2026 - 09:57

Valencia vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir J38 de LaLiga

Repasa a continuación todos los detalles del duelo que tendrá el FC Barcelona ante el Valencia en la última fecha de LaLiga.

Valencia vs FC Barcelona: Fecha

Valencia vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir J38 de LaLiga

FOTO: FC BARCELONA

El onceno del FC Barcelona jugará la última fecha de LaLiga de España 2025-2026 ante el Valencia en el Estadio de Mestalla, buscando cerrar la temporada con 97 puntos.

El conjunto dirigido por Hansi Flick viene de vencer 3-1 al Real Betis con doblete de Raphinha y otro tanto de Joao Cancelo, mientras que el Valencia llegará motivado por la victoria lograda 4-3 ante la Real Sociedad.

VALENCIA VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J38 DE LALIGA

  • Fecha: Sábado, 23 de mayo de 2026
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Lugar: Estadio de Mestalla
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes
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