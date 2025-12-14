César Blackman rompió las redes en el fútbol de Eslovaquia

El lateral panameño César Blackman busca cerrar el año fuerte con el Slovan Bratislava de la Superliga de Eslovaquia , consolidándose y demostrando las titularidades que recibe por el entrenador Vladimír Weiss.

"Blaki" anotó el tercer gol al 53' en la victoria de su equipo por marcador de 3-2 sobre el Zilina en el Tehelné pole, choque correspondiente a la jornada 18.

Marko Tolic fue el encargado de marcar los primeros dos tantos al 5' y 45+2 para liderar el triunfo que deja al Bratislava en la primera posición con 39 puntos.

Números de César Blackman en el 2025 con el Slovan Bratislava

Blackman de 27 años registra 2 goles y 3 asistencias en 14 partidos ligueros.

El próximo duelo para el panameño y el Slovan será el jueves 18 de diciembre ante el BK Häcken de Suecia en la Conference League.