Champions League: Panameño César Blackman conoce el camino del Slovan Bratislava

Sorteo de la segunda ronda de clasificación (equipos cabezas de serie en negrita) Ruta de los campeones

Grupo 1

Ganador del partido 3: algiris Vilnius (LTU) / Struga (MKD) - Galatasaray (TUR)

Ganador del partido 2: Ballkani (KOS) / Ludogorets (BUL) - Ganador del partido 5: Olimpija Ljubljana (SVN) / Valmiera (LVA)

Ganador del partido 4: Raków Czestochowa (POL) / Flora Tallinn (EST) - Ganador del partido 1: Lincoln Red Imps (GIB) / Qaraba (AZE)

Grupo 2

Ganador del partido 6: KÍ Klaksvík (FRO) / Ferencváros (HUN)

Ganador del partido 9: Häcken (SWE) / The New Saints (WAL)

Ganador del partido 7: HJK Helsinki (FIN) / Larne (NIR) - Molde (NOR)

Ganador del partido 8: Shamrock Rovers (IRL) / Ganador de la Ronda Preliminar - Copenhague (DEN)

Grupo 3

Ganador del partido 11: Farul Constana (ROU) / Sheriff Tiraspol (MDA) - Ganador del partido 14: Hamrun Spartans (MLT) / Maccabi Haifa (ISR)

Aris Limassol (CYP) - Ganador del partido 12: Partizani (ALB) / BATE Borisov (BLR)

Ganador del partido 15: Urartu (ARM) / Zrinjski (BIH) - Ganador del partido 10: Slovan Bratislava (SVK) / Swift Hesper (LUX)

/ Swift Hesper (LUX) GNK Dinamo (CRO) - Ganador del partido 13: Astana (KAZ) / Dinamo Tbilisi (GEO)

Ruta liga

Dnipro-1 (UKR)- Panathinaikos (GRE)

Servette (SUI) - Genk (BEL)

Ruta de los campeones - Condiciones del sorteo

La administración de la UEFA formó grupos y emparejó a los clubes para el sorteo de la segunda ronda de clasificación ("ruta de los campeones") basándose en la clasificación de clubes establecida al comienzo de la temporada y en los principios establecidos por el Comité de Competiciones de Clubes.

Los 20 equipos (cinco que acceden a la competición en esta fase y los 15 ganadores de las eliminatorias de la primera ronda de clasificación, indicados a efectos de este sorteo como Ganadores de los partidos 1 a 15) se dividieron en dos grupos de seis equipos y un grupo de ocho equipos.

Dentro de cada uno de los tres grupos, los equipos se dividieron en igual número de cabezas de serie y no cabezas de serie (tres cabezas de serie y tres no cabezas de serie en los grupos 1 y 2, y cuatro cabezas de serie y cuatro no cabezas de serie en el grupo 3).

Los ganadores de un partido de la primera ronda de clasificación fueron cabezas de serie para el sorteo de la segunda ronda de clasificación si alguno de los clubes implicados en el partido tuvo un coeficiente que le dé derecho a ser cabeza de serie.

