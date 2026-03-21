Championship: Norwich City de José Córdoba superó al Chartlon

Un gol tempranero de Pelle Mattsson bastó para que el Norwich City con José Córdoba como titular se llevara los tres puntos a Norfolk, tras vencer al Charlton Athletic por 1-0 en The Valley el sábado por la tarde en la Championship.

Mattsson adelantó al Norwich en los cinco minutos y, al hacerlo, marcó su primer gol con la camiseta amarilla y verde.

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Philippe Clement realizó dos cambios con respecto a la derrota del Norwich a domicilio contra el Southampton a mitad de semana; Liam Gibbs y Mattsson regresaron al once inicial en lugar de Jack Stacey y Sam Field.

Gran triunfo del Norwich de José Córdoba

El City comenzó el partido con mucha intensidad y abrió el marcador a los cinco minutos gracias a Mattsson, quien recogió el balón en el borde del área y, con un disparo con efecto, superó a la defensa del Charlton y se coló por la escuadra.

Paris Maghoma siguió presionando en la mitad del campo local, recortando hacia dentro para disparar a puerta, pero Will Mannion solo pudo desviar el remate a córner.

Tras el primer disparo a puerta de Sonny Carey, natural de Norfolk, que fue bloqueado, el Norwich pudo sorprender al Charlton al contraataque. Maghoma habilitó a Mathias Kvistgaarden, cuyo disparo se marchó rozando el poste.

Tras una primera parte bien controlada, la segunda mitad comenzó con mayor intensidad por parte del equipo local.

Un tiro libre de Luke Chambers obligó a Vladan Kovaevi a despejar el balón de puños en un peligroso ataque del Addicks.

Un centro fantástico de Kvistgaarden al área obligó a Mannion a realizar una estirada espectacular para evitar que Gibbs rematara a placer desde corta distancia.

El Charlton siguió poniendo a prueba la defensa del City y estuvo cerca de lograr el empate con intentos de Kayne Ramsey y Jack Clarke.

Maghoma tuvo otra oportunidad de disparar a puerta, pero Mannion lo negó con éxito, y el rebote fue despejado desesperadamente por la defensa del Charlton.

Carey intentó entonces rematar con fuerza al ángulo inferior en el último minuto del tiempo añadido, pero su disparo se marchó desviado.

A pesar de haberlo dado todo en los últimos minutos, el Charlton no pudo encontrar el gol del empate y el City se alzó con la victoria.

El próximo compromiso

El Norwich volverá a la acción tras el parón internacional, cuando reciba al Portsmouth en Carrow Road el viernes 3 de abril.

FUENTE: NORWICH CITY