Concachampions 2026: Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy chocarán en primera ronda

Los Pumas de Adalberto Carrasquilla y el San Diego FC de Aníbal Godoy chocarán en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf ( Concachampions 2026).

Formato de competencia de la Concachampions

La Copa de Campeones Concacaf mantiene su formato de eliminación directa, compuesto por cinco rondas: Primera Ronda, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final. Las primeras cuatro rondas se disputan en series de ida y vuelta, mientras que la Final, donde se coronará al campeón regional, se jugará a partido único. De los 27 clubes participantes, 22 iniciarán su camino en la Primera Ronda y cinco avanzarán directamente a los Octavos de Final (Deportivo Toluca FC, Inter Miami CF, Seattle Sounders FC, LD Alajuelense y Mount Pleasant FA).

La Primera Ronda iniciará a principios de febrero, los Octavos de Final se disputarán en marzo, los Cuartos de Final en abril, las Semifinales entre abril y mayo, y la Final se llevará a cabo el sábado 30 de mayo.