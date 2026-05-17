Andrés Andrade se corona campeón de liga con el LASK Linz en Austria

La victoria del LASK Linz por marcador de 3-0 sobre el Austria Viena con el panameño Andrés Andrade de titular en el último partido de la campaña, certificó el título de campeón de la Bundesliga de Austria .

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El conjunto del canalero celebró por partida doble en la actual temporada, tras quedarse con la Copa hace algunas semanas atrás, donde habían superado 4-2 al SC Rheindorf Altach en la final.

La celebración del Lask en el Estadio Franz Horr se dio luego de liderar la tabla de posiciones con 39 puntos en 32 fechas, dejando de segundo al SK Sturm Graz (37) y tercero al Red Bull Salzburg (29).

El título de liga se convierte en el segundo que gana la institución y primero desde 1965.

Números de Andrés Andrade en la temporada 2025-2026

El zaguero de 27 años jugó 30 partidos en la liga local con 1 gol marcado y 3 asistencias, mientras que en la Copa disputó 6 encuentros y anotó 2 tantos.