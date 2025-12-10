Concachampions 2026: Conoce los enfrentamientos de primera ronda

Tras el sorteo oficial de la Copa de Campeones Concacaf 2026 (Concachampions 2026), quedaron determinados los enfrentamientos de la Primera Ronda de la 61ª edición de la principal competencia de clubes masculinos de la región.
Los 22 clubes participantes en la Primera Ronda fueron divididos en 11 enfrentamientos que se disputarán de la siguiente manera:
Primera ronda - Concachampions 2026
Enfrentamiento #1 Primera Ronda
Pumas UNAM (MEX) vs San Diego FC (USA)
Enfrentamiento #2 Primera Ronda
LA Galaxy (USA) vs Sporting San Miguelito (PAN)
Enfrentamiento #3 Primera Ronda
Cruz Azul (MEX) vs Vancouver FC (CAN)
Enfrentamiento #4 Primera Ronda
CF Monterrey (MEX) vs CSD Xelajú M.C. (GUA)
Enfrentamiento #5 Primera Ronda
Los Ángeles FC (USA) vs Real CD España (HON)
Enfrentamiento #6 Primera Ronda
Nashville SC (USA) vs Atlético Ottawa (CAN)
Enfrentamiento #7 Primera Ronda
Club América (MEX) vs Club Olimpia Deportivo (HON)
Enfrentamiento #8 Primera Ronda
Philadelphia Union (USA) vs Defence Force FC (TRI)
Enfrentamiento #9 Primera Ronda
Tigres UANL (MEX) vs Forge FC (CAN)
Enfrentamiento #10 Primera Ronda
FC Cincinnati (USA) vs O&M FC (DOM)
Enfrentamiento #11 Primera Ronda
Vancouver Whitecaps FC (CAN) vs CS Cartaginés (CRC)
Octavos de final
Enfrentamiento #1 Octavos de Final
Deportivo Toluca FC (MEX) vs Ganador Enfrentamiento #1
Enfrentamiento #2 Octavos de Final
Mount Pleasant FA (JAM) vs Ganador Enfrentamiento #2
Enfrentamiento #3 Octavos de Final
Ganador Enfrentamiento #3 vs Ganador Enfrentamiento #4
Enfrentamiento #4 Octavos de Final
LD Alajuelense (CRC) vs Ganador Enfrentamiento #5
Enfrentamiento #5 Octavos de Final
Inter Miami CF (USA) vs Ganador Enfrentamiento #6
Enfrentamiento #6 Octavos de Final
Ganador Enfrentamiento #7 vs Ganador Enfrentamiento #8
Enfrentamiento #7 Octavos de Final
Ganador Enfrentamiento #9 vs Ganador Enfrentamiento #10
Enfrentamiento #8 Octavos de Final
Seattle Sounders FC (USA) vs Ganador Enfrentamiento #11
Los Octavos de Final se jugarán en marzo de 2026, seguidos por los Cuartos de Final en abril, las Semifinales entre abril y mayo, y la Final el sábado 30 de mayo.
Concacaf anunciará en los próximos días el calendario completo de la Primera Ronda y Octavos de Final.
FUENTE: CONCACAF