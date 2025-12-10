Concachampions 2026 Fútbol Internacional -  10 de diciembre de 2025 - 09:42

Concachampions 2026: Conoce los enfrentamientos de primera ronda

El sorteo reveló los cruces de primera ronda en la Copa de Campeones Concacaf (Concachampions 2026).

Concachampions 2026: Conoce los enfrentamientos de primera ronda

Concachampions 2026: Conoce los enfrentamientos de primera ronda

FOTO: CONCACAF

Tras el sorteo oficial de la Copa de Campeones Concacaf 2026 (Concachampions 2026), quedaron determinados los enfrentamientos de la Primera Ronda de la 61ª edición de la principal competencia de clubes masculinos de la región.

La edición 2026 de la Copa de Campeones Concacaf reunirá a varios de los equipos más destacados de la región. Entre ellos figuran los clubes mexicanos Club América y CF Monterrey; el vigente campeón Cruz Azul; el Inter Miami CF de Lionel Messi – reciente campeón de la MLS Cup – y el nuevo club de la MLS, San Diego FC; los representantes costarricenses LD Alajuelense y CS Cartaginés, así como el histórico Club Olimpia Deportivo de Honduras y Sporting San Miguelito de Panamá por Centroamérica; y los clubes caribeños Mount Pleasant FA de Jamaica y O&M FC de República Dominicana, entre otros.

Los 22 clubes participantes en la Primera Ronda fueron divididos en 11 enfrentamientos que se disputarán de la siguiente manera:

Primera ronda - Concachampions 2026

Enfrentamiento #1 Primera Ronda

Pumas UNAM (MEX) vs San Diego FC (USA)

Enfrentamiento #2 Primera Ronda

LA Galaxy (USA) vs Sporting San Miguelito (PAN)

Enfrentamiento #3 Primera Ronda

Cruz Azul (MEX) vs Vancouver FC (CAN)

Enfrentamiento #4 Primera Ronda

CF Monterrey (MEX) vs CSD Xelajú M.C. (GUA)

Enfrentamiento #5 Primera Ronda

Los Ángeles FC (USA) vs Real CD España (HON)

Enfrentamiento #6 Primera Ronda

Nashville SC (USA) vs Atlético Ottawa (CAN)

Enfrentamiento #7 Primera Ronda

Club América (MEX) vs Club Olimpia Deportivo (HON)

Enfrentamiento #8 Primera Ronda

Philadelphia Union (USA) vs Defence Force FC (TRI)

Enfrentamiento #9 Primera Ronda

Tigres UANL (MEX) vs Forge FC (CAN)

Enfrentamiento #10 Primera Ronda

FC Cincinnati (USA) vs O&M FC (DOM)

Enfrentamiento #11 Primera Ronda

Vancouver Whitecaps FC (CAN) vs CS Cartaginés (CRC)

Octavos de final

Enfrentamiento #1 Octavos de Final

Deportivo Toluca FC (MEX) vs Ganador Enfrentamiento #1

Enfrentamiento #2 Octavos de Final

Mount Pleasant FA (JAM) vs Ganador Enfrentamiento #2

Enfrentamiento #3 Octavos de Final

Ganador Enfrentamiento #3 vs Ganador Enfrentamiento #4

Enfrentamiento #4 Octavos de Final

LD Alajuelense (CRC) vs Ganador Enfrentamiento #5

Enfrentamiento #5 Octavos de Final

Inter Miami CF (USA) vs Ganador Enfrentamiento #6

Enfrentamiento #6 Octavos de Final

Ganador Enfrentamiento #7 vs Ganador Enfrentamiento #8

Enfrentamiento #7 Octavos de Final

Ganador Enfrentamiento #9 vs Ganador Enfrentamiento #10

Enfrentamiento #8 Octavos de Final

Seattle Sounders FC (USA) vs Ganador Enfrentamiento #11

Los Octavos de Final se jugarán en marzo de 2026, seguidos por los Cuartos de Final en abril, las Semifinales entre abril y mayo, y la Final el sábado 30 de mayo.

Concacaf anunciará en los próximos días el calendario completo de la Primera Ronda y Octavos de Final.

FUENTE: CONCACAF

En esta nota:
Seguir leyendo

Concachampions 2026: El Sporting San Miguelito ya conoció su rival en primera ronda

¿Dónde jugará? Cecilio Waterman se despidió del Coquimbo Unido

¡SE QUEDA! Aníbal Godoy seguirá vistiendo los colores del San Diego FC

Recomendadas

Últimas noticias