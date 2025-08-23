Convocatoria del Real Madrid para medirse al Real Oviedo en la J2

El Real Madrid enfrentará este domingo al Real Oviedo por la jornada 2 de LaLiga, el equipo de Xabi Alonso ya sumó los primeros puntos tras vencer por la mínima al Osasuna con un gol de penal de Kylian Mbappé.
CONVOCATORIA DEL REAL MADRID VS REAL OVIEDO
PORTEROS/ GOALKEEPERS
Courtois
Lunin
Sergio Mestre
DEFENSAS/ DEFENDERS
Carvajal
E. Militão
Alaba
Trent
Asencio
Á. Carreras
Fran García
Rüdiger
Huijsen
CENTROCAMPISTAS/ MIDFIELDERS
Valverde
Tchouameni
Arda Güler
D. Ceballos
Thiago
DELANTEROS/FORWARDS
Vini Jr.
Mbappé
Rodrygo Gonzalo
Brahim
Mastantuono