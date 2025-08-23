LALIGA Fútbol Internacional -  23 de agosto de 2025 - 07:32

Convocatoria del Real Madrid para medirse al Real Oviedo en la J2

El Real Madrid va por su segunda victoria en el inicio de la nueva temporada de LaLiga pero debe enfrentar al Real Oviedo.

FOTO: REAL MADRID

El Real Madrid enfrentará este domingo al Real Oviedo por la jornada 2 de LaLiga, el equipo de Xabi Alonso ya sumó los primeros puntos tras vencer por la mínima al Osasuna con un gol de penal de Kylian Mbappé.

Los merengues sufren la baja de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y de Endrick, los tres por lesiones que están en etapa de recuperación.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID VS REAL OVIEDO

PORTEROS/ GOALKEEPERS

Courtois

Lunin

Sergio Mestre

DEFENSAS/ DEFENDERS

Carvajal

E. Militão

Alaba

Trent

Asencio

Á. Carreras

Fran García

Rüdiger

Huijsen

CENTROCAMPISTAS/ MIDFIELDERS

Valverde

Tchouameni

Arda Güler

D. Ceballos

Thiago

DELANTEROS/FORWARDS

Vini Jr.

Mbappé

Rodrygo Gonzalo

Brahim

Mastantuono

