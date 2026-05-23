Dani Carvajal entrega la capitanía a Fede Valverde en su despedida

Dani Carvajal , primer capitán del Real Madrid, se despidió del equipo este sábado ante el Athletic Club en su último partido, tras 13 temporadas y 27 títulos, y, antes de marcharse del terreno de juego, le dio el testigo al uruguayo Fede Valverde.

El centrocampista será, según las normas del Real Madrid que establecen la capitanía para el futbolista que más tiempo lleva en el club, el primer capitán del Real Madrid desde la próxima temporada.

Dani Carvajal entrega brazalete

“El brazalete se queda en buenas manos”, escribió ya Carvajal el pasado jueves en un comentario en la cuenta de Instagram de Fede Valverde como muestra del relevo generacional en el brazalete del Real Madrid.

Valverde fichó por el Real Madrid en 2016 y, tras pasar un año en la cantera y otro cedido en el Deportivo de La Coruña, debutó con el primer equipo en la temporada 2018-2019. Desde entonces ha disputado 372 partidos en los que ha marcado 41 goles y repartido 42 asistencias.