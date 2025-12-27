Copa Africana de Naciones: Nigeria avanzó a octavos tras ganarle a Túnez

El gol del atacante Victor Osimhen, que encarriló el triunfo, y las asistencias de Ademola Lookman, que culminó su estupenda actuación con el tercer tanto, dieron la victoria ante Túnez a Nigeria (3-2) que sumó su segundo triunfo en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones y aseguró su clasificación para octavos, a pesar del arreón final de su rival que no se dio por vencido.

El conjunto nigeriano se une a Egipto en las eliminatorias. Son las dos primeras en asentarse en la siguiente ronda con una jornada de antelación.

El duelo entre los dos mejores equipos del Grupo C, disputado en Fez, estuvo marcado por dos goles de cabeza, asistidos ambos por el jugador del Atalanta, decisivo en las acciones de ataque de las 'súper águilas'. Lookman envió pases precisos para que el juego aéreo marcara las diferencias.

Nigeria, que en la primera jornada ganó a Tanzania por 2-1 encarriló el encuentro al borde del descanso, en un centro desde la izquierda de Lookman que cabeceó Osimhen.

Nigeria clasificó a octavos de final

El segundo, que hundió al cuadro tunecino que contaba con los tres puntos de su triunfo ante Uganda (3-1), nació de un córner botado por Lookman que aprovechó el jugador del Besiktas Wilfred Ndidi que volvió a batir al meta Aymen Dahmen.

Lookman puso un broche a su decisiva actuación al marcar el tercero. Recibió la pelota de Osimhen, erigido en asistente, y dentro del área, sin oposición, ejecutó un preciso disparo que sentenció la victoria.

Túnez, sin embargo, no se dio por vencido y se reanimó en cuanto Hannibal Mejbri ejecutó un tiro libre que aprovechó Monstassar Talbi para acortar distancias. Después insistió y una mano dentro del área de Bright Osayi-Samuel detectada por el VAR supuso el penalti que transformó Ali Abdi y que reabrió el partido pero Nigeria resistió.

Nigeria totaliza seis puntos y Túnez tres. Uganda y Tanzania, que empataron a un gol, se aferran a sus opciones de una clasificación que ya logró el combinado ugandés.

En la última jornada, con todo en juego aún, el martes Tanzania se medirá a Túnez y Uganda a Nigeria.