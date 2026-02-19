Copa de Campeones CONCACAF: Sporting San Miguelito recibe en Penonomé al Galaxy de Marco Reus

La Copa de Campeones Concacaf 2026 continúa con el Sporting San Miguelito recibiendo a LA Galaxy en el partido de ida de la Primera Ronda el jueves en el Estadio Universitario en Penonomé, Panamá.

Sporting San Miguelito disputará su segunda participación en el torneo, regresando por primera vez desde la edición 2013/14. El club panameño se clasificó tras ganar su serie de Play-In en la Copa Centroamericana de Concacaf 2025.

Jugadores como Jordan Girón y Martín Ruíz, los dos anotadores de San Miguelito en el Play-In, serán algunos de los jugadores para seguir como piezas clave del conjunto panameño.

Historia del Sporting San Miguelito en la competición

Para Sporting San Miguelito será la primera ocasión en la que enfrente a un club de la MLS, mientras que LA Galaxy se medirá por primera vez a un rival de Panamá en la competencia.

Será la segunda serie ante un club de Norteamérica en la historia del torneo. Su único antecedente fue frente al Club América en el Grupo 4 de la edición 2013-2014.

El partido de ida se jugó el 7 de agosto de 2013 en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá (PAN), con derrota 1-0, tras un gol de Christian “El Hobbit” Bermúdez.

En el partido de vuelta, disputado el 17 de septiembre de 2013 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (MEX), el club mexicano se impuso 3-0 con un doblete de Raúl Jiménez y un gol de Andrés “El Rifle” Andrade.

