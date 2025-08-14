Copa Centroamericana 2025: CAI venció a Verdes en el Estadio Rommel Fernández

El Club Atlético Independiente ( CAI ) venció por marcador de 3-1 a Verdes FC de Belice en duelo por el Grupo C de la Copa Centroamericana 2025 de la CONCACAF disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la ciudad de Panamá.

Los "Vikingos" Iniciaron con dominio de las acciones y buscando generar peligro con la velocidad de Keny Bonilla y Ángel Valverde, que aparecían en el frente de ataque.

Al minuto 11' el atacante Ángel "Peinilla" Valverde logró abrir el marcador tras la asistencia de Keny Bonilla, que fue previamente habilitado de gran forma por el mediocampista Rafael Águila.

La visita después se tomaría la iniciativa y la posesión de la pelota, pero sin generar mayor peligro hasta que llegó el minuto 31' en donde Daiver Vega que definió de pierna izquierda ante una mala salida y ubicación del arquero Jefferson Sánchez.

Minutos después, fue el club de la Conferencia Oeste de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) quienes tomaron la ventaja sobre el 41' con el juvenil Abraham Altamirano para culminar el primer tiempo con un 2-1 en territorio panameño.

Un nuevo gol de la sentencia del CAI

Los dirigidos por el DT Franklyn Narváez continuaron con su dominio en cancha, aun que por momentos cediendo la pelota, pero siempre generando peligro con su velocidad en ataque.

Sobre el 81' el "10" Rafael Águila aprovechó el balón parado con el tiro libre y puso el 3-1 definitivo para el club de La Chorrera, que sumó sus primeros 3 puntos en la actual competición de la CONCACAF.