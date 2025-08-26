Copa Centroamericana 2025: Cartaginés gana y elimina al CAI en el "Fello" Meza

Cartaginés venció por marcador de 4-0 como local ante el Club Atlético Independiente de la Chorrera (CAI) en el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 de la CONCACAF y logró la clasificación a Cuartos de Final.

Los locales arrancaron con la iniciativa, controlando la mitad de la cancha con Douglas López y Luis Alejandro Flores, pero sin generar mayor peligro en el arco de Alex Rodríguez.

Por su parte, el equipo "Vikingo" lo intentó con jugadas de contragolpes con Ángel Valverde y Keny Bonilla, pero sin mucha claridad.

Errores en el fondo del CAI en duelo de Copa Centroamericana 2025

El equipo de Costa Rica fue el encargado de abrir el marcador sobre el minuto 33' luego de la definición desde el punto penal dele experimentado atacante Johan Venegas.

La pena máxima llegó tras una fuerte falta del mediocampista Héctor Hurtado, que buscaba despejar el balón, pero terminó encontrándose un pie del contrario en el camino.

La visita intentó reaccionar, con "Peinilla" Valverde, que robó la pelota y el CAI terminó en una contra peligrosa, que no terminó por aprovechar, tras el disparo incomodo de Keny Bonilla, que tapó Briceño.

Cartaginés aprovechó que se durmió la defensa del equipo de la LPF sobre el final del primer tiempo y otro experimentado llegó en un mano a mano, esta vez Marcos Ureña, que definió con tranquilidad para aumentar la ventaja en el marcador.

Los del área del Oeste de Panamá arriesgaron desde el inicio del segundo tiempo, pero no lograron poner números a su marcador en territorio Cartago.

Pero los que sí aprovecharon los espacios fueron los del Cartaginés, nuevamente con Johan Venegas al 79', que llegó al área tras una habilitación "vikinga" en el retroceso y luego sobre el final Douglas López puso el definitivo 4-0.

Los de Costa Rica sellaron su clasificación con 7 puntos y el CAI queda fuera con tan solo 6 unidades.