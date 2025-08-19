Copa Centroamericana 2025: El CD Plaza Amador vence a Managua y clasifica a cuartos de final

El Estadio Rommel Fernández Gutiérrez fue el escenario donde el CD Plaza Amador venció 3-2 al Managua FC de Nicaragua en su tercer partido del grupo A en la Copa Centroamericana 2025 de la CONCACAF.

Este resultado mantiene a los "Leones" en la primera posición de su zona con marca perfecta de 9 puntos (clasificado a cuartos de final), tras vencer a Alajuelense (2-1) en la primera fecha y Antigua GFC (5-3) en la segunda.

Los goles del CD Plaza Amador vs Managua en la Copa Centroamericana 2025

El atacante Everardo Rose firmó su tercer gol del torneo, tras abrir el marcador al minuto 22' con un lindo remate al palo más lejano del portero Alyer López, con asistencia de Alberto "Negrito" Quintero.

¡Rose anota el 1-0 para Plaza Amador! pic.twitter.com/8NN40wYoSD — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 20, 2025

Al 30' cayó el segundo tanto por medio de José Murillo, que empujó el fondo de las redes un pase de Everardo Rose.

En la segunda parte, "el Equipo del Pueblo" aumentaba la ventaja con un tanto de Jorlian Sánchez al 53', mientras que Mauro Verón puso el descuento al 68' y firmó su doblete al 81' para cerrar las acciones en el tramo final del compromiso.

Los dirigidos por Mario Méndez cierran la fase de grupos enfrentando al Alianza de El Salvador, el próximo miércoles 27 de agosto en el Rommel Fernández (7:00 pm).