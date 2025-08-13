Copa Centroamericana 2025: Partidos para hoy miércoles 13 de agosto con acción panameña

La Copa Centroamericana 2025 continua con sus acciones de la ronda de grupos y este miércoles 13 de agosto equipos de los grupos A y B saltarán a los escenarios de la región de CONCACAF.

El equipo panameño Sporting San Miguelito será el encargado de abrir la jornada, con partido por el Grupo B desde tierras coclesanas, ante un rival nicaragüense.

Partidos para hoy 13 de agosto en la Copa Centroamericana 2025

Sporting San Miguelito vs Diriangén a las 7:00 P.M. desde el Estadio Universidad Latina de Penonomé.

Municipal vs Real España en el Estadio Manuel Felipe Carrera a las 9:00 P.M.

Alianza vs Managua a las 9:00 P.M. desde el Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González.

El equipo "académico" de la LPF llega a este encuentro tras igualar de visita ante Municipal, sumando su primer punto en la actual competición de le región.

Ahora, el equipo dirigido por el DT César Aguilar buscará sumar puntos en casa, para escalar en la tabla de posiciones del Grupo B.