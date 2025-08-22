Copa Centroamericana 2025: Tabla de posiciones de los equipos panameños

Nuevamente CD Plaza Amador, CAI y Sporting San Miguelito lograron triunfos que les permiten estar en la parte alta de sus respectivos grupos en la Copa Centroamericana 2025.
Al día siguiente, nuevamente en el Rommel Fernández, CAI superó a un histórico equipo centroamericano como Saprissa de los panameños Fidel Escobar y Gustavo Herrera. Los "Vikingos" ganaron 1-0 luego de un gol de tiro libre de Ángel Caicedo. Llegaron a 6 puntos y son segundo en el grupo C.
Mientras que ayer, el Sporting San Miguelito superó 2-0 al Herediano con goles de Yair Jaén y Joseph Cox en el Estadio Universidad Latina para sumar 7 puntos y ser líderes del grupo B.