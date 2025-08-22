Copa Centroamericana 2025: Tabla de posiciones de los equipos panameños

Nuevamente CD Plaza Amador, CAI y Sporting San Miguelito lograron triunfos que les permiten estar en la parte alta de sus respectivos grupos en la Copa Centroamericana 2025.

Plaza Amador inició la semana venciendo al Managua en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez con un 3-2 gracias a los tantos de Everardo Rose, José Murillo y Jorlian Sánchez. Con este resultado llegaron al pleno de puntos en tres partidos con 9 en el grupo A.

Al día siguiente, nuevamente en el Rommel Fernández, CAI superó a un histórico equipo centroamericano como Saprissa de los panameños Fidel Escobar y Gustavo Herrera. Los "Vikingos" ganaron 1-0 luego de un gol de tiro libre de Ángel Caicedo. Llegaron a 6 puntos y son segundo en el grupo C.

Mientras que ayer, el Sporting San Miguelito superó 2-0 al Herediano con goles de Yair Jaén y Joseph Cox en el Estadio Universidad Latina para sumar 7 puntos y ser líderes del grupo B.

Tabla de posiciones de los equipos panameños en la Copa Centroamericana 2025

A

B