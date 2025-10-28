Repasa los partidos que hay para hoy martes 28 de octubre en la primera ronda de la Copa del Rey 2025, donde equipos de Tercera RFEF y categorías regionales, estarán buscando una victoria histórica.
COPA DEL REY Fútbol Internacional - 28 de octubre de 2025 - 07:55
Copa del Rey 2025: Partidos para hoy martes 28 de octubre
Repasa los partidos que hay para hoy martes 28 de octubre en la primera ronda de la Copa del Rey 2025.
Partidos para hoy en la Copa del Rey 2025
- Ourense vs Real Oviedo a las 1:00 P.M.
- Atlético Tordesillas vs Burgos a las 1:00 P.M.
- Constancia vs Girona a las 1:00 P.M.
- UCAM Murcia vs Cádiz a las 1:30 P.M.
- Langreo vs Racing Ferrol a las 1:30 P.M.
- Logroñés vs Racing de Santander a las 1:30 P.M.
- La Roda vs Granada a las 2:00 P.M.
- UD San Fernando vs Albacete a las 2:00 P.M.
- Inter de Valdemoro vs Getafe a las 2:00 P.M.
- Guadalajara vs Cacereño a la 2:00 P.M.
- Maracena vs Valencia CF a las 2:00 P.M.
- Rayo Majadahonda vs Talavera 2:00 P.M.
- Tropezón vs Cultural Leonesa a las 2:00 P.M.
- Utebo vs SD Huesca a las 2:30 P.M.
- RSD Alcará vs Tenerife a la 2:30 P.M.
- Toledo vs Sevilla a las 3:00 P.M.
- Extremadura vs UD Las Palmas a las 3:00 P.M.
- Negreira vs Real Sociedad a las 3:00 P.M.
