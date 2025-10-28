Real Madrid: Dani Carvajal es operado y no volvería a jugar hasta 2026

Dani Carvajal ya ha pasado por el quirófano y no volvería a jugar con el Real Madrid hasta el 2026 luego de presentar molestias tras el Clásico ante el FC Barcelona, partido donde volvía tras una para por lesión.
Carvajal comenzará los trabajos de recuperación en los próximos días.
Tiempo de baja
Se estima que Carvajal estará de baja entre seis y diez semanas, lo que lo dejará fuera de varios partidos de LaLiga y de la UEFA Champions League, una estimación de más de diez encuentros.
El capitán se había lesionado en el Derbi de Madrid el pasado mes de septiembre.