Real Madrid: Dani Carvajal es operado y no volvería a jugar hasta 2026

Dani Carvajal, uno de los capitanes del Real Madrid

Dani Carvajal ya ha pasado por el quirófano y no volvería a jugar con el Real Madrid hasta el 2026 luego de presentar molestias tras el Clásico ante el FC Barcelona, partido donde volvía tras una para por lesión.

Nuestro capitán Dani Carvajal ha sido intervenido hoy con éxito mediante artroscopia en la rodilla derecha. La operación ha sido llevada a cabo por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Carvajal comenzará los trabajos de recuperación en los próximos días.

Tiempo de baja

Se estima que Carvajal estará de baja entre seis y diez semanas, lo que lo dejará fuera de varios partidos de LaLiga y de la UEFA Champions League, una estimación de más de diez encuentros.

El capitán se había lesionado en el Derbi de Madrid el pasado mes de septiembre.