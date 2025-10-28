LPF: Partidos para la jornada 15 del Clausura 2025

Repasa los partidos que hay para la jordana 15 del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), que se jugará de forma simultánea por conferencia.
Partidos para la jornada 15 del Clausura 2025 de la LPF
Viernes 31 de octubre
- Veraguas United vs CD Universitario en el Arístocles "Toco" Castillo a las 4:00 P.M.
- CAI vs San Francisco en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 4:00 P.M.
- Herrera FC vs Atlético Nacional en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
Sábado 1 de noviembre
- CD Plaza Amador vs UMECIT FC en el COS Sports Plaza a las 8:00 P.M.
- Alianza FC vs Deportivo Árabe Unido en el Estadio Los Andes a las 8:00 P.M.
- Tauro FC vs Sporting San Miguelito en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 8:00 P.M. en vivo por RPC