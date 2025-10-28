LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  28 de octubre de 2025 - 11:19

LPF: Partidos para la jornada 15 del Clausura 2025

Repasa los partidos que hay para la jordana 15 del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), que se jugará de forma simultánea por conferencia.

La jornada inicia este viernes 31 de octubre con el Veraguas United recibiendo al CD Universitario, el CAI enfrentando al San Francisco en el Derbi de La Chorrera y el Atlético Nacional visitando al Herrera FC. Mientras que en la noche sabatina Plaza Amador recibe al UMECIT, Alianza enfrenta al Árabe Unido y el Tauro FC chocará ante Sporting SM.

Partidos para la jornada 15 del Clausura 2025 de la LPF

Viernes 31 de octubre

  • Veraguas United vs CD Universitario en el Arístocles "Toco" Castillo a las 4:00 P.M.
  • CAI vs San Francisco en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 4:00 P.M.
  • Herrera FC vs Atlético Nacional en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.

Sábado 1 de noviembre

