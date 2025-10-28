Juegos Centroamericanos 2025: Resultados de Felipe Baloy con Panamá Sub-20

Felipe Baloy, ex capitán de la Selección de Panamá, tomó la responsabilidad de dirigir el equipo de Panamá Sub-20 que estuvo compitiendo en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos 2025.
Baloy se perfila para ser uno de los candidatos para comandar el onceno nacional Sub-20 en el próximo proceso mundialista, luego que el contrato de Jorge Dely Valdés terminará y confirmará su llegada al San Francisco.
Resultados de Panamá Sub-20 en los Juegos Centroamericanos 2025
En su recorrido en el torneo, los panameños vencieron 3-1 a El Salvador en la segunda semifinal del fútbol masculino con doblete de Ariel Arroyo y uno más de Josué Vergara. En la primera jornada los panameños igualaron 2-2 con Honduras con doblete de Oscar Peñalba y en la segunda fecha golearon 3-0 a Costa Rica.