Tauro FC vs Sporting San Miguelito: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO J15 del Clausura 2025 de la LPF LPF

Este sábado 1 de noviembre se juega la penúltima fecha del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) donde jugarán Tauro FC vs Sporting San Miguelito en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Esta jornada se disputa de forma simultánea con los otros dos encuentros de la Conferencia Este (Plaza Amador vs UMECIT y Alianza FC vs Árabe Unido).

El Tauro FC viene de caer 3-2 ante el UMECIT FC en el COS Sports Plaza, terminando sus opciones de buscar meterse entre lo tres primeros de la Conferencia Este ya que cuentan con 13 puntos.

Por su parte los "Académicos" igualaron son goles ante el Deportivo Árabe Unido en Los Andes. Ahora quedan con 21 puntos, a dos de UMECIT que está en el tercer lugar, en el puesto de playoffs.

Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Tauro FC vs Sporting SM

Fecha: Sábado 1 de noviembre

Hora: 8:00 P.M.

Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Dónde ver: En vivo por la señal de RPC