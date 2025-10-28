Juegos Centroamericanos 2025 Marea Roja -  28 de octubre de 2025 - 16:21

INCREÍBLE. Panamá Sub-20 perdió la final y se colgó la de plata en los Juegos Centroamericanos

La Selección de Panamá Sub-20 enfrentó a Costa Rica en la final del fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos 2025.

INCREÍBLE. Panamá Sub-20 perdió la final y se colgó la de plata en los Juegos Centroamericanos

INCREÍBLE. Panamá Sub-20 perdió la final y se colgó la de plata en los Juegos Centroamericanos

FOTO: JUEGOS CENTROAMERICANOS
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1983280126373875884&partner=&hide_thread=false

El gol panameño en el Estadio Cementos Progreso fue en contra por parte de la zaga defensiva de los costarricenses al 90', luego de un centro y un cabezazo que se marchaba desviado.

En la tanda de los penales, el guardameta panameño Cecilio Burgess adivinó las intenciones del disparo de Jean Batista para evitar la anotación tica, pero lo nuestros fallaron por medio de Ariel Arroyo y Allan Saldaña.

En su recorrido en el torneo, los dirigidos por Felipe Baloy vencieron 3-1 a El Salvador en la segunda semifinal del fútbol masculino con doblete de Ariel Arroyo y uno más de Josué Vergara. En la primera jornada los panameños igualaron 2-2 con Honduras con doblete de Oscar Peñalba y en la segunda fecha golearon 3-0 a Costa Rica.

Panamá en el medallero de los Juegos Centroamericanos 2025

Con esta medalla de de plata, Panamá llegó a 124 en total para seguir ubicados en la cuarta posición del medallero general, por detrás de Guatemala (352), Costa Rica (191) y El Salvador (157).

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá Sub-20 vs Costa Rica: Fecha, hora y dónde ver final Juegos Centroamericanos 2025

Juegos Centroamericanos 2025: Panamá supera a Costa Rica para liderar grupo

Panamá Femenina venció a Perú en amistoso previo al inicio de eliminatorias

Recomendadas

Últimas noticias