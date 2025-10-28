INCREÍBLE. Panamá Sub-20 perdió la final y se colgó la de plata en los Juegos Centroamericanos

Tras un empate 1-1 en los 90' minutos, la Selección de Panamá Sub-20 cayó en penales 5-4 frente a Costa Rica en la final del fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos 2025 que se disputan en Guatemala.
En la tanda de los penales, el guardameta panameño Cecilio Burgess adivinó las intenciones del disparo de Jean Batista para evitar la anotación tica, pero lo nuestros fallaron por medio de Ariel Arroyo y Allan Saldaña.
En su recorrido en el torneo, los dirigidos por Felipe Baloy vencieron 3-1 a El Salvador en la segunda semifinal del fútbol masculino con doblete de Ariel Arroyo y uno más de Josué Vergara. En la primera jornada los panameños igualaron 2-2 con Honduras con doblete de Oscar Peñalba y en la segunda fecha golearon 3-0 a Costa Rica.
Panamá en el medallero de los Juegos Centroamericanos 2025
Con esta medalla de de plata, Panamá llegó a 124 en total para seguir ubicados en la cuarta posición del medallero general, por detrás de Guatemala (352), Costa Rica (191) y El Salvador (157).