Leonardo Balerdi es baja con el Olympique Marsella por lesión en la pantorrilla

El defensa argentino del Olympique Marsella Leonardo Balerdi causa baja para el partido del miércoles contra el Angers de la 10ª jornada de Ligue 1 por un problema en la pantorrilla, según anunció el martes su entrenador Roberto De Zerbi.

"Balerdi tiene un pequeño problema en la pantorrilla. Ya lo tuvo antes del partido en Lens, por eso tan solo jugó un poco del partido", declaró el técnico italiano en rueda de prensa.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Leonardo Balerdi será baja con el Marsella

Balerdi, de 26 años, se une así a la lista de lesionados del Marsella, en la que figura también su compatriota Facundo Medina.

El Marsella, tercer clasificado de Ligue 1 a dos puntos del líder París Saint Germain, recibe el miércoles al Angers (15º).