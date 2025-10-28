Leonardo Balerdi es baja con el Olympique Marsella por lesión en la pantorrilla

El defensa argentino del Olympique Marsella Leonardo Balerdi causa baja para el partido del miércoles contra el Angers de la 10ª jornada de Ligue 1 por un problema en la pantorrilla, según anunció el martes su entrenador Roberto De Zerbi.
Balerdi, de 26 años, se une así a la lista de lesionados del Marsella, en la que figura también su compatriota Facundo Medina.
El Marsella, tercer clasificado de Ligue 1 a dos puntos del líder París Saint Germain, recibe el miércoles al Angers (15º).