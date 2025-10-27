Lionel Messi admitió que si quiere ir al Mundial 2026 pero lo decidirá a principios del año

Lionel Messi dijo tener "todas las ganas" de liderar a Argentina en la defensa del título en el Mundial 2026, pero no tomará la decisión definitiva sobre su participación hasta principios de año.

El astro albiceleste, de 38 años, se pronunció sobre el tema durante una entrevista a la cadena NBC con motivo de su reciente renovación con el Inter Miami hasta 2028.

"La verdad es que sí es algo extraordinario poder estar en el Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección, si estoy", precisó Messi en la entrevista publicada este lunes.

"Lo voy a valorar en el día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y ver si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomar una decisión", avanzó La Pulga de acuerdo con la traducción al inglés de la charla.

Lionel Messi aún no sabe si va al Mundial 2026

"Obviamente las ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección, especialmente en competiciones oficiales", agregó el argentino, en una de las pocas entrevistas que ha concedido tras su llegada a la liga norteamericana en 2023.

El pasado jueves, el Inter Miami anunció la continuidad de Messi hasta el final de la temporada de 2028 en un contrato que, de cumplirse íntegramente, lo mantendría sobre el césped hasta los 41 años.

El capitán albiceleste, máximo goleador de la pasada fase regular de la MLS con 29 goles en 28 jornadas, acaba de arrancar los playoffs con el objetivo de brindarle al Inter Miami su primer título de liga, cuya final se jugará el 6 de diciembre.