Thomas Christiansen explica las situaciones de Josué Vergara y Kadir Barría

El seleccionador de Panamá , Thomas Christiansen , habló sobre las situaciones de los jóvenes futbolistas de 19 años Josué Vergara y Kadir Barría , quienes aparecen entre las novedades de la convocatoria para enfrentar a Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Christiansen destacó el seguimiento que ha mantenido sobre Vergara, futbolista del KAA Gent de Bélgica, y explicó los inconvenientes que surgieron en octubre, cuando el club manifestó que el jugador atravesaba una lesión y mostró algunos inconvenientes para cederlo a la selección nacional.

"Todo empezó con la convocatoria. El club señaló que tenía una lesión y nosotros, para asegurarnos de que fuera cierto, insistimos en solicitar las pruebas médicas al equipo, pero estas nunca llegaron. Cuando lo convocamos, nos encargamos de realizarle los exámenes y no se detectó nada", explicó el técnico.

El entrenador también recordó que Vergara sufrió un golpe en la cadera durante el compromiso frente a Ecuador donde marcó, aunque el propio futbolista le manifestó que se encontraba bien. Posteriormente, recibió la llamada de su entrenador en el club, quien mostró su molestia al considerar que se trataba de la misma lesión anterior.

"Fue mala suerte por un golpe en la espalda", aclaró Christiansen sobre aquella situación.

TEMA KADIR BARRÍA

El seleccionador dejó claro que Kadir ha estado bajo observación y que su intención es seguir de cerca su evolución, independientemente de que tenga participación con el primer equipo o con la categoría Sub-20.

El delantero viene sumando minutos con el equipo Sub-20 del conjunto brasileño y el pasado 31 de octubre consiguió marcar un gol, una actuación que refuerza su buen momento y le permite volver a estar en el radar de la selección absoluta.

"Siempre ha estado cerca y bajo observación. No me importa que esté jugando con la Sub-20; quiero verlo en acción y que llegue en buen momento", manifestó.

Christiansen hizo énfasis en la importancia de proteger el proceso de crecimiento de Barría, quien todavía busca consolidarse en el fútbol brasileño.

"Es un jugador joven y, al final, lo que tenemos que hacer es cuidarlo, mimarlo y darle todo para que pueda triunfar. Quizás la presión externa no le ha beneficiado", agregó.