Selección de Panamá: Manuel Morán y Daivis Murillo, sorpresas en convocatoria vs Curazao

La convocatoria de Thomas Christiansen para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Curazao presentó varias novedades, entre ellas los llamados de Manuel Morán y Daivis Murillo , dos futbolistas que tendrán la oportunidad de vestir la camiseta de la selección de Panamá .

Una de las principales sorpresas es la inclusión de Manuel Morán, extremo de 27 años que milita en el CS Cartaginés de Costa Rica. El atacante atraviesa un buen momento en el fútbol costarricense, donde registra seis asistencias en 12 partidos disputados, números que le permitieron llamar la atención del cuerpo técnico de Christiansen.

Morán todavía no ha debutado con la selección mayor de Panamá, por lo que esta convocatoria representa una oportunidad para tener sus primeros minutos con el combinado nacional en una serie importante frente a Curazao.

Gran oportunidad para Daivis Murillo

Otra de las novedades es Daivis Murillo, mediocentro de 20 años del CD Plaza Amador, quien también recibió el llamado del seleccionador nacional tras destacar en la gira asiática.

El joven futbolista registra dos goles en siete partidos del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y ahora tendrá la oportunidad de incorporarse al grupo de la selección absoluta.

Ambos jugadores aparecen entre las novedades de una convocatoria en la que Christiansen busca contar con alternativas para afrontar los compromisos ante Curazao, correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf (12 y 15 de noviembre).