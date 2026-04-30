Cristiano Ronaldo: "Esto es futbol, ​​no una guerra"

El encuentro entre el Al Nassr frente al Al-Ahli por la primera división de la Liga Profesional Saudi dejó unas polémicas declaraciones del portugués Cristiano Ronaldo , que dejó entrever su inconformidad con la administración del campeonato dentro y fuera del terreno de juego.

El nacido en Madeira, Portugal se mantiene en la lucha por el campeonato que lidera el Al Nassr con 79 puntos, solo por delante del Al Hilal con 71.

Ronaldo luego del partido, brindó declaraciones en forma de protesta por el cierre del partido frente Al-Ahli donde parte de la plantilla se encaró con la tribuna de los locales. Este hecho y diferentes disturbios se vivieron entre ambos equipos.

El lusitano hizo un llamado de atención declarando que: “Creo que esto no es bueno para la liga. Todo el mundo se queja. Esto es fútbol, no una guerra. Sabemos que tenemos que luchar, todos queremos ganar. Pero no todo está permitido”.

Mas declaraciones de Cristiano Ronaldo

El delantero también reconoció que a principio de año se negó a jugar como modo de protesta, esto luego de mostrarse inconforme por la gestión de la liga respecto a otros equipos.

"Sabemos el poder que tienen otros equipos, pero tendré la oportunidad de hablar al final de la temporada".

“Voy a hablar al final de la temporada porque he visto muchísimas cosas malas. Muchos jugadores se han quejado, publicando en Instagram y Facebook, hablando de los árbitros, de la liga, del proyecto. Esto no está bien. Este no es el objetivo de la liga", declaraba el jugador portugués previo al partido.