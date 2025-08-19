Cristiano Ronaldo supera a Karim Benzema y Al Nassr avanza a la final de Supercopa

El Al Nassr superó 2-1 a el Al Itthihad para avanzar a la final de la Supercopa de Arabia Saudita en el estreno goleador de Joao Felix.
Steven Bergwijn se encargó de igualar las acciones para el equipo de Karim Benzema que perdió la partida ante su ex compañero en el Real Madrid.
Pasa la hora de partido Cristiano Ronaldo se desmarcó para entrar sólo en el área y ceder una asistencia para Joao Félix que se estrenó como goleador en su nuevo club.
La otra llave de semifinales será entre Al Qadisiya y Al-Ahli Saudi que se medirán mañana a las 7:00 P.M.
La final será el próximo sábado que se disputará en el Estadio Hong Kong.