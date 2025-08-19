FÚTBOL Fútbol Internacional -  19 de agosto de 2025 - 09:49

Cristiano Ronaldo supera a Karim Benzema y Al Nassr avanza a la final de Supercopa

El Al Nassr superó 2-1 a el Al Itthihad para avanzar a la final de la Supercopa de Arabia Saudita en el estreno goleador de Joao Felix.

Cristiano Ronaldo supera a Karim Benzema y Al Nassr avanza a la final de Supercopa

Cristiano Ronaldo supera a Karim Benzema y Al Nassr avanza a la final de Supercopa

El Al Nassr superó 2-1 a el Al Itthihad para avanzar a la final de la Supercopa de Arabia Saudita en el estreno goleador de Joao Felix.

Sadio Mané adelantó al equipo de Cristiano Ronaldo a los diez minutos, pero quince minutos después, fue expulsado para dejar a el Al Nassr con uno menos de los 25 minutos.

Steven Bergwijn se encargó de igualar las acciones para el equipo de Karim Benzema que perdió la partida ante su ex compañero en el Real Madrid.

Pasa la hora de partido Cristiano Ronaldo se desmarcó para entrar sólo en el área y ceder una asistencia para Joao Félix que se estrenó como goleador en su nuevo club.

La otra llave de semifinales será entre Al Qadisiya y Al-Ahli Saudi que se medirán mañana a las 7:00 P.M.

La final será el próximo sábado que se disputará en el Estadio Hong Kong.

En esta nota:
Seguir leyendo

FC Barcelona anunció la salida de Inigo Martínez

¿Cómo formará el Real Madrid ante el Osasuna en la fecha 1 de LaLiga 25-26?

Olympique de Marsella pone en transferencia a dos compañeros de Michael Amir Murillo

Recomendadas

Últimas noticias