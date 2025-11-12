¿Cuándo se juega la segunda ronda de la Copa del Rey 2025-2026?

Los 56 clubes "vivos" en la Copa del Rey conocieron a los rivales a los que deberán hacer frente en la segunda eliminatoria, la cual se desarrollará a partido único entre el martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de diciembre.

Con Rafael Louzán, presidente de la RFEF, ejerciendo como anfitrión, el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol ha servido como escenario de un sorteo que ha contado con equipos de las cinco categorías nacionales del fútbol español, conformando así un total de 28 encuentros tras la extracción de bolas efectuada por David Rabadán (Ourense CF), Unai Olaizola (Club Portugalete), David García (CD Quintanar del Rey), Samu Mayo (CD Guadalajara), Miguel Pérez 'Michu' (Burgos CF) y Carlos Espí (UD Levante), quienes han actuado como manos inocentes.

Como en la anterior ronda, los criterios de proximidad han marcado la sucesión de emparejamientos, con España dividida en dos grupos: uno correspondiente a la mitad norte del país (Grupo 1) y otro a la parte sur (Grupo 2).

En cuanto a la localía, esta ha sido definida según la división en la que compite cada club durante la temporada regular, ejerciendo como locales aquellos de inferior categoría. En el caso de los choques CD Mirandés - Real Sporting de Gijón, CyD Leonesa - FC Andorra y Real Zaragoza - Burgos CF, todos ellos de Segunda, el estadio ha quedado establecido de acuerdo con el orden en el que han sido sacadas sus respectivas bolas.

Los cuatro clasificados de la Supercopa de España (FC Barcelona, Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid y Athletic Club) entrarán ya en la siguiente ronda de la competición

Partidos de la Copa del Rey

Grupo 1

Ourense CF - Girona FC

Club Portugalete - Deportivo Alavés

Reus FC Reddis - Real Sociedad de Fútbol

UE Sant Andreu - RC Celta de Vigo

CD Atlético Baleares - RCD Espanyol de Barcelona

CD Ebro - Club Atlético Osasuna

CD Numancia de Soria - RCD Mallorca

CE Sabadell - RC Deportivo

Pontevedra CF - SD Eibar

SD Ponferradina - Real Racing Club

CD Mirandés - Real Sporting de Gijón

CyD Leonesa - FC Andorra

Real Zaragoza - Burgos CF

Racing Club Ferrol - SD Huesca

Grupo 2

CD Cieza - Levante UD

CD Extremadura - Sevilla FC

CD Quintanar del Rey - Elche CF

CDA Navalcarnero - Getafe CF

Torrent CF - Real Betis Balompié

Club Atlético Antoniano - Villarreal CF

Real Ávila CF - Rayo Vallecano de Madrid

FC Cartagena - Valencia CF

Real Murcia CF - Cádiz CF

CD Guadalajara - AD Ceuta FC

CF Talavera de la Reina - Málaga CF

CD Eldense - UD Almería

CD Tenerife - Granada CF

CD Leganés - Albacete Balompié

