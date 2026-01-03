Dani Olmo y Pedri regresan a la convocatoria del FC Barcelona

El centrocampista Pedro González 'Pedri' y el mediapunta Dani Olmo han recibido el alta médica de sus respectivas lesiones y han entrado en la lista de convocados del Barcelona para medirse este sábado al Espanyol en el RCDE Stadium.
El Barcelona recupera a Dani Olmo y a Pedri
Así, el Barça afrontará el derbi barcelonés con las únicas bajas de los centrales Ronald Araujo y Andreas Christensen, así como del centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi'.
Esta es la lista de 23 convocados del Barcelona para medirse al Espanyol: Ter Stegen, Joan García y Szczesny (porteros); Balde, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García y Jofre Torrents (defensas); Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Dro y Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).