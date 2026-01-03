Dani Olmo y Pedri regresan a la convocatoria del FC Barcelona

El centrocampista Pedro González 'Pedri' y el mediapunta Dani Olmo han recibido el alta médica de sus respectivas lesiones y han entrado en la lista de convocados del Barcelona para medirse este sábado al Espanyol en el RCDE Stadium.

El futbolista canario se perdió el último encuentro de LaLiga EA Sports contra el Villarreal por unas molestias musculares, mientras que el jugador catalán regresa a una convocatoria después de superar la luxación en el hombro izquierdo que sufrió el pasado 2 de diciembre frente al Atlético de Madrid.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El Barcelona recupera a Dani Olmo y a Pedri

Así, el Barça afrontará el derbi barcelonés con las únicas bajas de los centrales Ronald Araujo y Andreas Christensen, así como del centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi'.

Esta es la lista de 23 convocados del Barcelona para medirse al Espanyol: Ter Stegen, Joan García y Szczesny (porteros); Balde, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García y Jofre Torrents (defensas); Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Dro y Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).