David Beckham sobre Lionel Messi: "Un regalo para América y la MLS"

P: ¿Qué ha representado para usted la llegada de Lionel Messi a Inter Miami?

R: "Cuando alguien me dice que Lionel Messi juega en Inter Miami, todavía no me lo creo. Como propietario estoy muy orgulloso de tenerle. Sabíamos que conseguir que Leo viniera a Estados Unidos, no solo a Miami, era un regalo para Estados Unidos y para la MLS. Alguien como él lo cambia todo, es una inspiración para toda una generación de jugadores. Por eso queríamos a Leo en el equipo. Por supuesto, también queremos ganar títulos y ser el mejor equipo del campeonato. Pero una de las razones para ficharle era que fuera una inspiración para la próxima generación de jugadores en Estados Unidos. Que ayudara a tener ganas de ser un jugador de soccer. Messi tiene ese poder".

Pregunta: ¿Cómo ve las opciones de Inglaterra para la Eurocopa-2024 del próximo año en Alemania?

Respuesta: "Tengo realmente confianza en esta selección de Inglaterra. Creo en Gareth Southgate [el seleccionador], en lo que lleva haciendo desde hace varios años. Perdimos desgraciadamente en la final de la anterior Eurocopa contra Italia [en julio de 2021 en Londres], pero estuvimos muy cerca de la victoria. Cuando nuestra selección triunfa, todo el país se une de una manera increíble. No quiero adelantarme, pero creo que en la Eurocopa-2024 tenemos realmente nuestras opciones, con jugadores jóvenes como Cole Palmer, Jude Bellingham y los demás. Y por supuesto con nuestro capitán Harry Kane, que continúa siendo un ejemplo para el equipo y marcando goles".

P: Desde su visión como embajador mundial de Unicef desde 2015, ¿qué papel puede desempeñar el fútbol para ayudar a los niños desfavorecidos?

R: "Siempre he dicho que el deporte debe desempeñar un gran papel para los niños. El fútbol, el cricket, el básquet y los otros deportes tienen una gran responsabilidad para ayudar a su emancipación. En mi propia carrera, el fútbol me permitió desarrollar capacidad para dirigir, para trabajar en equipo, para tener disciplina, para mantener la concentración. Me aportó confianza. Viajando a lugar de todo el mundo con Unicef he visto los rostros de los niños, que se iluminan con el fútbol. Olvidan sus problemas cuando juegan".

FUENTE: AFP