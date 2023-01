Dejan Lovren regresa al Olympique de Lyon

Después fue traspasado al Southampton (31 partidos, 2 goles), antes de jugar en el Liverpool (2014-2020, 185 partidos, 8 tantos), con el que ganó la Premier (2020) y la Champions (2019).

Dejan Lovren est de retour à la maison !



Lyonnais de 2010 à 2013, le mondialiste croate défendra de nouveau nos couleurs jusqu’en 2025 #LOVREN2025 — Olympique Lyonnais (@OL) January 2, 2023

Con el Zenit, desde 2020, en el que fue capitán (63 partidos, 3 goles), ganó dos veces el campeonato y la supercopa rusas.

En su primer paso por Lyon, Dejan Lovren había llegado procedente del Dinamo Zagreb, disputando 102 partidos con el club galo, ganando la Copa de Francia en 2012.

"Estoy muy feliz de volver al Olympique Lyonnais, el club que me abrió las puertas del fútbol internacional. Me fui de Lyon en 2013 con frustración ya que tenía la sensación de no haber mostrado todo lo que tengo. Quiero probar a todo el mundo el jugador que soy realmente", declaró en el sitio internet del club francés.