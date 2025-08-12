Doblete de Kylian Mbappé lidera triunfo del Real Madrid ante el WSG Tirol

El onceno del Real Madrid goleó este martes 4-0 en su visita al WSG Tirol austríaco, en Innsbruck, en su único partido amistoso de pretemporada antes de su entrada en liza en la Liga española.

Con doblete del delantero francés Kylian Mbappé (13,59) y los tantos de los brasileños Eder Militao (11) y Rodrygo (81), el Merengue hizo valer la lógica contra el modesto club local.

¡TRIUNFO MERENGUE! El Real Madrid superó 4-0 al WSG Tirol en el último partido de pretemporada. Kylian Mbappé (2), Militao y Rodrygo. #FutbolRPC @realmadrid pic.twitter.com/HVLEoPahd3

El Real Madrid buscará ganar títulos en la temporada 2025-2026

Tras una temporada sin títulos, el Real Madrid busca este año recuperar terreno doméstico contra el FC Barcelona y reclamar su rango europeo en la Liga de Campeones.

El equipo entrenado por Xabi Alonso entrará en liza en LaLiga el próximo martes, cuando recibirá en el Santiago Bernabéu a Osasuna.

Los merengues debutarán en LaLiga 2025-2026, el próximo 19 de agosto ante el Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu (2:00 pm).

FUENTE: AFP