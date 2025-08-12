LaLiga Fútbol Internacional -  12 de agosto de 2025 - 14:20

Doblete de Kylian Mbappé lidera triunfo del Real Madrid ante el WSG Tirol

El conjunto del Real Madrid goleó 4-0 al Tirol de la Bundesliga austriaca en su único amistoso de pretemporada.

Doblete de Kylian Mbappé lidera triunfo del Real Madrid ante el WSG Tirol

Doblete de Kylian Mbappé lidera triunfo del Real Madrid ante el WSG Tirol

FOTO: REAL MADRID

El onceno del Real Madrid goleó este martes 4-0 en su visita al WSG Tirol austríaco, en Innsbruck, en su único partido amistoso de pretemporada antes de su entrada en liza en la Liga española.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1955342381277917499&partner=&hide_thread=false

Con doblete del delantero francés Kylian Mbappé (13,59) y los tantos de los brasileños Eder Militao (11) y Rodrygo (81), el Merengue hizo valer la lógica contra el modesto club local.

El Real Madrid buscará ganar títulos en la temporada 2025-2026

Tras una temporada sin títulos, el Real Madrid busca este año recuperar terreno doméstico contra el FC Barcelona y reclamar su rango europeo en la Liga de Campeones.

El equipo entrenado por Xabi Alonso entrará en liza en LaLiga el próximo martes, cuando recibirá en el Santiago Bernabéu a Osasuna.

Los merengues debutarán en LaLiga 2025-2026, el próximo 19 de agosto ante el Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu (2:00 pm).

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

El Real Madrid le ganó al Leganés en un partido de entrenamiento a puerta cerrada

Adalberto Carrasquilla revela todos los detalles de los rumores sobre el Real Madrid Castilla

Jobe Bellingham confesó ansiedad por estar al nivel de su hermano en el Borussia Dortmund

Recomendadas

Últimas noticias