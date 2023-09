Eddie Roberts habla de "polémico" festejo ante afición de Motagua

Declaraciones de Eddie Roberts

Tras el partido, el porteró habló de lo ocurrido con la afición del cicló: “Es una ventaja muy valiosa y ahora toca pensar primero en la liga local. Después, pensar en Motagua. Es un resultado muy positivo para nosotros, porque venimos con la mentalidad de no perder el partido y dejar la llave abierta”, expresó Roberts en la zona mixta.

Roberts añadió: “Son cosas que me emocionan, no tengo nada en contra de ellos, simplemente que, al escucharlos a ellos, es un lindo espectáculo, es algo que eriza la piel, que motiva más para trabajar y evitar los goles. Es algo que me motiva, fue lindo y si me toca de nuevo lo hago”.

“Sea Motagua o un equipo de la liga local, siempre, siempre celebro los goles, así como cuando los tapo, celebro los goles como lo hiciera yo, estoy enchufado en todo”, comentó.

El partido de vuelta será este martes 3 de octubre en territorio panameño.