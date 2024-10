Édgar Yoel Bárcenas: La Liga MX no es nada como en Europa AFP

Édgar Yoel Bárcenas respondió de acuerdo a lo que él vivió como jugador en la segunda división del fútbol en España y no de la realidad que le tocó a su compañero de selección.

"Yo creo que no es nada como Europa, ellos están en otro nivel, por lo menos la liga que jugué yo, la segunda de España, muy difícil, sí Puma dice que en Serbia no hay o la gente piensa que hay un nivel muy alto porque estaba en Estrella Roja, y no lo es, pero él estaba allá y sabrá por qué".

ÉDGAR YOEL BÁRCENAS CONFIESA QUE LA LIGA MX DEBE MEJORAR

El jugador del Mazatlán está consiente que la Liga MX debe mejorar en muchos aspectos, pero está de acuerdo con la decisión de Puma, porque siente que lo primordial es el bienestar.

"La Liga mexicana está en buen nivel, pero no le llega a las ligas de Europa, por lo menos dónde yo estuvo, hay cosas todavía que mejorar, para mí fue una decisión correcta la que tomó, porque no la estaba pasando bien allá y acá se le ve feliz y eso es lo importante, el bienestar del jugador"