José Calderón envió comunicado sobre la jugada polémica en el Sporting San Miguelito vs Alianza FC

El jugador del Sporting San Miguelito José Calderón emitió un comunicado luego de acusaciones de supuesto amaño, por una jugada polémica en el partido ante Alianza FC correspondiente a la fecha 16 del Clausura 2026 de la LPF Tigo.

"En relación con la jugada ocurrida al minuto 89 del último partido disputado, correspondiente al campeonato nacional de fútbol, reconozco que, en el intento de contener una acción en e área, se produjo una jugada desafortunada que derivó en un autogol".

José Calderón solicitó las disculpas para sus compañeros y cuerpo técnico, al igual que a sus familiares y a la afición del club.

"A lo largo de más de veinte (20) años de trayectoria profesional, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo mi participación con la selección nacional, he conducido mi carrera con apego a los principios de integridad, respeto y lealtad hacia el deporte y hacia todos quienes forman parte de él. Ese ha sido, y seguirá siendo, el único estándar que guía mi conducta profesional y personal".

José Calderón no tomará medidas con acusaciones

"En atención a recientes pronunciamientos y a los señalamientos que de ellos se desprenden, rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte. Se trató de una acción fortuita, propia de la dinámica del juego".

El portero comentó que se pone a disposición para cualquier tipo de investigación que se requiera.

"Manifiesto, además, mi total disposición a colaborar con cualquier revisión o investigación que las autoridades deportivas o competentes estimen pertinente, con la convicción de que un análisis objetivo permitirá confirmar la naturaleza estrictamente deportiva de lo ocurrido".