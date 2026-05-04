Federación Panameña de Fútbol: "Cero tolerancia frente al amaño de partidos"

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) ha emitido un comunicado luego de las recientes publicaciones emitidas por el Sporting San Miguelito y la Liga Panameña de Fútbol (LPF) sobre el tema de amaños de partidos.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) reitera, de manera categórica, su política de cero tolerancia frente al amaño de partidos, una práctica que atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales de nuestro deporte.

EI fútbol panameño ha enfrentado este desafío con determinación y acciones concretas a través de la Oficina de Integridad y la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Prueba de ello fue su participación activa en la "Operación Garra". donde se trabajó de manera conjunta con el Ministerio Público para combatir las prácticas ilícitas de amaños. En aquel entonces, fue la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada, con el apoyo de la FPF, la que llevó a cabo dicha operación que finalizó con personas juzgadas y condenadas por amaño departidos.

De encontrarse nuevos responsables, la Federación actuará con la misma firmeza, colaborando con las autoridades competentes para que se impongan las sanciones que correspondan tanto a nivel deportivo como penal.

La FPF cuenta con protocolos claros, sólidos e idóneos, aprobados por FIFA, para actuar ante cualquier posible caso de manipulación de partidos y apuestas ilegales. Estos mecanismos están permanentemente activos, tanto por investigaciones de oficio como por denuncias, garantizando así un proceso responsable, confidencial y alineado con las normativas nacionales e internacionales de FIFA y CONCACAF

La Federación pone a disposición de todos los actores del fútbol nacional sus canales oficiales de denuncia. diseñados para recibir información de manera segura y confidencial:

• Correo electrónico: [email protected]•Línea directa de denuncias: +507 6634-5515•Los dos canales de denuncia pueden ser de forma anónima o directa

Por otro lado, es importante resaltar que, como parte de su compromiso permanente con la integridad del deporte, la FPF desarrolla todos los meses jornadas de capacitación dirigidas a clubes de la LPF, Liga Prom, LFN y LFF. En estos espacios se abordan temas clave como la prevención del amaño departidos, la identificación de conductas de riesgo y la correcta utilización de los canales de denuncia disponibles.

Finalmente, la Federación Panameña de Fútbol invita a todos los actores del fútbol nacional a trabajar de manera conjunta por un fútbol limpio, transparente y en donde el fair play sea la prioridad absoluta.

FUENTE: FPF