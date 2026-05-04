Yankees reafirman confianza en José Caballero mandando a Anthony Volpe a Triple-A

Los Yankees ratificaron su confianza en el panameño José Caballero tras la contundente victoria del domingo 11-3 sobre los Orioles. La organización decidió mantenerlo como campocorto titular en el corto plazo luego de reactivar a Anthony Volpe de la lista de lesionados de 10 días y enviarlo a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

La decisión no fue sencilla para el cuerpo técnico, tomando en cuenta el gran momento ofensivo que atraviesa Caballero, quien se ha convertido en uno de los bateadores más productivos del equipo. En sus últimos 16 encuentros, el panameño batea para .333, tras conectar 19 imparables en 57 turnos, con tres cuadrangulares y cinco carreras impulsadas.

Además de su aporte con el bate, los Yankees han destacado el sólido desempeño defensivo de Caballero, quien registra +1 en outs por encima del promedio. El dirigente Aaron Boone elogió especialmente varias jugadas realizadas recientemente ante los Medias Rojas.

Boone elogia a José Caballero

“Su defensa ha sido posiblemente tan buena como la de cualquiera en la liga. Eso es lo que estoy viendo”, comentó Boone. “Ha sido muy consistente”.

El piloto también resaltó varias acciones defensivas durante la serie en Boston que, aunque no fueron espectaculares, sí reflejaron la seguridad y regularidad del panameño.

“Si revisas esa serie, hubo cuatro jugadas que quizá no parecían extraordinarias, pero al volver a verlas piensas: ‘Otra buena jugada’. Ha estado jugando realmente bien y ha sido una pieza importante para que ganemos partidos en este inicio de temporada”, añadió.

Por su parte, Volpe todavía no ha disputado partidos con los Yankees esta campaña luego de someterse a una cirugía en el hombro izquierdo el pasado mes de octubre. En la temporada anterior dejó promedio ofensivo de .212, con porcentaje de embasado de .272 y slugging de .391, además de 19 jonrones. En defensa también tuvo dificultades, terminando con -6 outs por encima del promedio.

FUENTE: MLB