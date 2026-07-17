FÚTBOL Fútbol Internacional -  17 de julio de 2026 - 15:49

Aston Villa hace oficial fichaje de Johan Manzambi

Johan Manzambi, jugador de 20 años de edad llega a reforzar el ataque del Aston Villa de la Premier League.

Aston Villa hace oficial fichaje de Johan Manzambi

Aston Villa hace oficial fichaje de Johan Manzambi

FOTO: Aston Villa

El Aston Villa de la Premier League anunció de manera oficial el fichaje de Johan Manzambi, joven atacante Suizo que brilló en la Copa del Mundo 2026.

El internacional suizo de 20 años, que acaba de representar a su país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, se une al equipo en una transferencia definitiva procedente del SC Freiburg.

Manzambi, una de las promesas más brillantes y talentosas de Europa, fue fundamental en la trayectoria del equipo alemán hasta la final de la UEFA Europa League la temporada pasada, anotando en la semifinal para preparar el encuentro con el Aston Villa en Estambul.

El creativo centrocampista, con 16 partidos internacionales, fue nombrado Jugador Joven de la Temporada de la Europa League la temporada pasada y comenzó su andadura futbolística en las canteras del Servette y del Friburgo.

Dorsal 44 para Johan Manzambi

Manzambi lucirá la camiseta número 44, el mismo número que llevaba en el equipo de la Bundesliga cuando se enfrentó al Aston Villa en Estambul.

Boubacar Kamara ya había lucido ese número, pero ha cambiado al número 8 para la temporada 2026/27.

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