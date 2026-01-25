LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  25 de enero de 2026 - 12:10

Eduardo Guerrero marcó en amistoso con el Dynamo Kiev

El delantero panameño Eduardo Guerrero rompió las redes en partido amistoso con el Dynamo Kiev.

En un choque amistoso, el delantero panameño Eduardo Guerrero marcó un gol en la victoria del Dynamo Kiev 8-1 sobre el FC Malisheva de la Superliga de Kosovo.

La anotación del canalero llegó al 90+16 para firmar en ese momento el 6-1 en el Serik Sport Center.

Guerrero de 25 años busca iniciar el año de gran manera para seguir en el radar del técnico Thomas Christiansen por un puesto en la Copa Mundial 2026 con la Selección de Panamá.

Eduardo Guerrero y su primer reto oficial en 2026

Guerrero y su club volverán a la acción en la Liga Premier de Ucrania, el próximo 21 de febrero cuando enfrenten al FC Rukh Lviv en el Estadio Lobanovsky.

El Dynamo actualmente marcha en la cuarta posición del campeonato ucraniano con 26 unidades.

