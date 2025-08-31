Eduardo Guerrero volvió a marcar con el Dynamo Kiev

Por segundo partido consecutivo después de quedar fuera de la convocatoria de la Selección de Panamá para los partidos de Eliminatorias en septiembre, el atacante panameño Eduardo Guerrero rompió las redes con el Dynamo Kiev de Ucrania . En esta ocasión lo hizo en el triunfo 4-1 sobre el FC Polissya Zhytomyr en la jornada 4 de la liga local.

Guerrero abrió el marcador por la visita con un potente remate de pierna derecha en el Estadio Lobanovsky Dynamo, inatajable para el guardameta Oleh Kudryk.

Vitaliy Buyalskyi de penal al 32' y otro tanto al 44', aumentaron la ventaja antes de finalizar la primera parte. Nazar Voloshyn al 50' sentenció la victoria, que coloca al Dynamo en la primera posición con 12 puntos (4 victorias en 4 partidos).

Eduardo Guerrero y goles en partidos consecutivos

El joven atacante canalero de 25 años venía de marcar el gol de la victoria de su equipo frente al Maccabi Tel Aviv, en el partido de vuelta del playoffs de la Europa League, disputado el pasado jueves 28 de agosto.