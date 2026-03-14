 El Atalanta le sacó un punto al Inter de Milán

Después de la derrota en el Derbi de Milán, al Inter le volvió a temblar el pulso ante el Atalanta (1-1) y encajó un empate en casa que puede reabrir por completo la Serie A.

Cuando el Inter parecía tener el 'Scudetto' en su mano, las dos últimas jornadas pueden haber tirado por la borda todo el trabajo de la temporada. Porque en caso de que el Milan gane su duelo ante el Lazio, se colocará a solo 4 puntos con nueve jornadas por delante y meterá aún más presión a un combinado 'nerazzurro' que atraviesa su peor momento de la campaña.

El combinado de Cristian Chivu, que nota en exceso la baja del argentino Lautaro Martínez, ha ganado sólo dos de los últimos siete partidos disputados, con eliminación de Liga de Campeones incluida y con la vuelta de Copa de Italia ante el Como 1907 aún por determinar si estará o no en la final.

Atalanta consigue el punto

No son buenos momentos para los 'nerazzurri', que lejos de cerrar definitivamente en estas dos últimas citas su dominio en Italia han abierto por completo la pelea. Con un poco de polémica, pues encajó en el minuto 83 el empate en una acción muy protestada por jugadores y cuerpo técnico, que bien valió a Chivu la expulsión, al entender una falta previa sobre Dumfries.

Ni el colegiado en el campo ni el VAR entendieron que el contacto, muy ligero, fuera suficiente para provocar la jugada del carrilero neerlandés.

Tuvo varias opciones el Inter de doblar la ventaja que Pio Esposito ganó en la primera mitad, sobre la media hora, con un zurdazo que encarriló la victoria. Pero ni Thuram ni Bonny ni Barella ni Dimarco o Dumfries fueron capaces de hacer buenas las numerosas ocasiones ante un Atalanta que, en realidad, saltó al campo con un ojo puesto en la vuelta ante el Bayern de Múnich en Liga de Campeones, pese a la goleada encajada en la ida (1-6) que hace imposible soñar con la remontada.