LPF: El Deportivo Árabe Unido le gana duelo a Veraguas United en el Armando Dely Valdés

El Deportivo Árabe Unido superó por marcador de 3-1 al Veraguas United en duelo que abrió la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) desde el Estadio Armando Dely Valdés.

Ambos oncenos arrancaron buscando ofensiva con velocidad y verticalidad, con llegadas, pero sin lograr concretar.

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Por parte de la visita Miguel Camargo generó peligro con un disparo de media distancia, que terminó en el poste y por parte del DAU Rubén Collymore y Cooper se combinaban de gran forma, pero sin lograr poner números en el marcador.

Los locales aprovecharon una jugada directa que llegó a Armando Cooper, que llegó al área y fue derribado por Juan Cifuentes para el penal y la roja directa.

El propio Cooper con frialdad puso el primero con el tiro desde el punto penal, engañando totalmente al arquero Eduard Toribio

Aprovechando la superioridad numérica los colonenses aumentaron la ventaja en el marcador con Miguel Muñoz sobre el minuto 35’.

Segundo tiempo de más goles en duelo de LPF

Los dirigidos por Felipe Borowsky metieron presión a pesar de tener 10 en cancha y lograron a balón detenido sacar provecho, con una jugada fortuita en la que el lateral derecho Emanuel Ceballos termina cayendo noqueado al césped, luego de un choque de cabezas, que terminó en penal.

Carlos Hernández, el hasta el momento goleador del torneo definió de gran manera desde el punto penal al minuto 72’ para descontar.

Los de la Conferencia Oeste intentaron igualar las acciones con distintas jugadas en ofensiva, pero sobre el 86' sufrieron otra expulsión, de su otro central Jean Navarro.

El DAU volvió aprovechar su superioridad numérica para poner el tercero ya en el tiempo añadido, en definición de Joshua Jiménez para el gol definitivo y los 3 puntos en casa.

Los dirigidos por Juan Sergio Guzmán ahora acumulan 12 puntos en 7 jornadas disputas, mientras que Veraguas United se mantiene con 10 unidades.