El delantero Lamine Yamal, a pesar de que realizó este sábado trabajo individualizado, viajará con el equipo a Valencia y Hansi Flick, entrenador del Barcelona, espera que el de Rocafonda pueda jugar, según ha comentado el técnico alemán.
LALIGA Fútbol Internacional - 5 de septiembre de 2026 - 07:30
Lamine Yamal entrenó separado del grupo pero Hansi Flick confirma su convocatoria
Lamine Yamal entrenó este sábado alejado del grupo, pero el técnico Hansi Flick confirmó que estará disponible ante el Valencia.
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¿Qué sucedió con Lamine Yamal?
En la víspera del partido en Valencia, Flick ha confirmado que Lamine Yamal ha trabajado al margen del equipo y ha comentado el motivo: "Recibió un golpe y pensamos que era mejor que entrenara al margen, pero viajará y esperemos que pueda jugar el domingo".
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