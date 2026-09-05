Iván Herrera conectó cuadrangular en victoria de los Cardenales ante los Rockies

Iván Herrera lo volvió hacer y conectó cuadrangular en la novena entrada para el triunfo de los Cardenales de San Luis 7-6 ante los Rockies de Colorado en la serie de las Grandes Ligas (MLB).

El receptor panameño suma su cuadrangular número 15 en la temporada y ayudó para la gran remontada de San Luis en ese partido.

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Iván Herrera con poder en el madero y Bernal sigue pegando imparables

El de Arraiján jugó como bateador designado y fue tercero en el turno al bate para irse de 5-2, con 1 anotada y 3 empujadas, En el momento del cuadrangular tenía a dos compañeros en base.

Por su parte, Leonardo Bernal jugó de receptor con los Cardenales y se fue de 2-1, con una anotada y 2 bases por bolas.

La serie continúa con acciones esta noche desde las 7:10 pm.